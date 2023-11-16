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        7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına doğru

        7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 23-25 Kasım'da Konya'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:33
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        7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına doğru
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        7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 23-25 Kasım'da Konya'da gerçekleştirilecek.

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın savunma sanayinde öncü şehirlerden biri haline geldiğini belirterek, sanayicileri ve sektöre ilgi duyan, yeni iş birlikleri geliştirmek isteyen herkesi programa davet etti.

        Yaptıkları çalışmalarla şehrin sektördeki yetkinliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini anlatan Büyükeğen, "Konya'mız birçok sektörde öne çıkmış durumda. İhracatımızın yüzde 97’sini sanayi mamulleri oluşturuyor. Makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, gıda, metal sanayi, ambalaj, kimya, ayakkabı gibi sektörlerde önemli üretim ve ihracat gücüne sahibiz. Artık savunma sanayinde de ülkemizin lider şehirleri arasındayız. Savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz yıllık 135 milyon doların üzerinde ihracatla; İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin 4. büyük ihracatçısıyız." ifadesini kullandı.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Hindistan, Pakistan, Sudan, Yemen gibi 14 ülkeden yabancı heyetlerin katılacağı programda, sektörün önde gelen 100'ün üzerinde firma ve kurum da stant açarak, ürünlerini sergileyecek.

        Öte yandan Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde yapılacak ve 3 gün sürecek tedarikçi buluşmalarında, çok sayıda ikili iş görüşmesi ve fabrika ziyaretleri de yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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