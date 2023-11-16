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        Polisten kaçarken yere attığı çantadan uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polisten kaçarken yere attığı çantadan uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:13
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        Polisten kaçarken yere attığı çantadan uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polisten kaçarken yere attığı çantadan uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile bir süredir takibe aldıkları şüpheli B.A. (27) arasında ilçe merkezinde kovalamaca yaşandı.

        Kaçmaya çalışırken yanında bulunan el çantasını yere atan şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, çanta içinde 3, üst aramasında 1 fişek ve bir miktar uyuşturucu metamfetamin buldu.

        Çeşitli suçlardan 47 suç kaydı olduğu ortaya çıkan ve hakkında tekrar uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan şüpheli B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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