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        Konya'daki film platosunda Abbasi Halifesi Memun'un belgesel çekimlerine başlandı

        "İslam Medeniyetinin Altın Çağı'nın Başlangıcı: Halife Memun ve Beytül Hikme" isimli dökü-drama belgesel film projesinin çekimleri, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Film Platosunda başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:01
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        Konya'daki film platosunda Abbasi Halifesi Memun'un belgesel çekimlerine başlandı
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        "İslam Medeniyetinin Altın Çağı’nın Başlangıcı: Halife Memun ve Beytül Hikme" isimli dökü-drama belgesel film projesinin çekimleri, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Film Platosunda başladı.

        Karatay Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, metnini Prof. Dr. Bekir Karlığa’nın kaleme aldığı, senaryosunu Bekir Kerem Kurt'un yazdığı belgeselin yapımcılığını İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MED-AR) üstlendiği belgesel filmde, Binbir Gece Masallarına konu olan ünlü Abbasi Halifesi Harun Er-Reşid ile hızla gelişen ve onun oğlu Halife Memun tarafından Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) ile zirveye taşınan zengin bilim ve düşünce birikiminin hikayesinin anlatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca, Dökü-drama belgesel filmde; Süryani, Nesturi ve Yakubi mütercimlerin yanı sıra pek çok Müslüman bilim insanının da katılmasıyla Pisagor, Eflatun, Aristo, Galen ve Öklid gibi antik düşünürlerin eserlerinin büyük bir bölümünün Arapça'ya tercüme edilmesine değinildiği ifade edildi.

        KTO Karatay Üniversitesi film platosunda yapılan belgesel, İslam medeniyetinin bu parlak dönemine giden yolculuğun hikayesini günümüze aktarmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri

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