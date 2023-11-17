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        Konya Gazeteciler Cemiyeti'nden, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

        Konya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:37
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        Konya Gazeteciler Cemiyeti'nden, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki
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        Konya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, cuma namazının ardından Mevlana Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail ve destekçilerinin, kundaktaki bebeklerden, çocuklara, hamile kadınlardan yaşlılara varıncaya kadar tüm sivillere saldırdığını, uluslararası camianın da buna sessiz kaldığına üzüldüklerini söyledi.

        Medya aracılığıyla Filistin halkının sesi olmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Bizler şehrimizde, ülkemizde ve dünyada çığ gibi büyüyen tepkileri, insani ve vicdani bir sorumlulukla gündeme taşıdık. Konya basını olarak, bu anlayışla yayınlarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, tepkilere itici bir güç olmak, aksa ruhunu canlı tutabilmek ve görevini yapmaya çalışan medya mensuplarını hedef alan hukuk tanımaz İsrail'e "dur" diyebilecek bir dünya hayalini dile getirmek adına bir araya geldiklerini belirten Özdemir, tarafını günlerdir çok net biçimde ortaya koyan Konya basınının, dün olduğu gibi bugün de mazlumların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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