Konya'da yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının durdurulması için dünyaya birlik çağrısı yaptı

HAVVA DEREAĞZI - Konya'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarına son vermesi için tüm dünyadan destek bekliyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Haya Alsafadi, AA muhabirine, eğitim hayatı için Konya'ya geldiğini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkesine gidemediğini dile getiren Alsafadi, dünyanın yaşananlara yeterince ses çıkarmamasına anlam veremediğini belirtti.

Aile bireylerinin tamamının Gazze'de olduğunu anlatan Alsafadi, şöyle konuştu:

"Ailemden haber alamıyorum. Saldırı ve bombardımanın dışında gıda, su, elektrik problemleri yaşanıyor. Her açıdan çok kötü. Filistin için yapılan maddi ve manevi destekler çok kıymetli. Yıllardır zulme maruz kalan Filistin, özellikle de Gazze gerçekten hep tek başına kalıyor. Bu sefer de tek başına kaldı. Lütfen seslerimizi duyun. Her dakika onlarca kişi hayatını kaybediyor ve bunlar hep sivil, kadın, çocuk. Artık seslerimizi duyun, bir şeyler olsun. Herkes bir şey yapabilir ama başlamak, bir adım atmak gerekiyor. Sadece Müslümanlardan değil tüm insanlardan destek bekliyoruz. Gerçekten çok zor, ayakta durmaya çalışıyoruz. Her sabah kalktığımızda 'Onlar iyi mi?' diye düşünmek çok zor, anlatamıyorum. Herkes 'Ailen iyi mi?' diye soruyor ama ben de emin değilim. Umarım iyilerdir."

- "Gazze'de artık güvenli bir bölge yok"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Baha Almasri de İsrail'in hastaneler başta olmak üzere sivillerin bulunduğu birçok yere zarar verdiğine, Gazze'de artık güvenli bir bölgenin kalmadığına dikkati çekti.

Almasri, İsrail'in acımasızca davrandığını belirterek, "Babam Endonezya Hastanesi'nde doktor olarak görevinin başında. Diğer aile üyelerim farklı yerlerde kalıyor. Bu saldırıda yakınını kaybetmeyen bir Filistinli kalmadı. Bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılıyor. Bazı aileler tamamen yok edildi. Şu anda Gazze'nin yarısı tamamen yok oldu. Dünyanın bu soykırımı izlemesi yerine müdahalede bulunması gerekiyor. Dua ediyorum, Rabb'im inşallah bir kapı açacaktır. Bu zulüm devam etmeyecektir." diye konuştu.

Dünyanın İsrail karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Almasri, şunları kaydetti:

"Babam hastanede bulunduğu için biraz haber alma şansım vardı. Durumları çok vahim. Tamamen elektrik kesildi, küçük bir jeneratör kalmıştı. Hastanedeki durumlar çok zor. Biz, işgalci İsrail'i çok iyi bildiğimiz için okul ve hastane bombalamasına şaşırmadık ancak ümmetin, özellikle dünyanın sessizliği onları biraz daha fazla cesaretlendirdi. Daha önce hastaneleri bu kadar açık açık vurmaya cesareti yoktu. Şu anda hastaneleri vurmakla kalmıyor, malzemesiz, elektriksiz de bırakıyor. Çok büyük bir soykırım yapılıyor. Şu anda Gazze'nin hiçbir yerinde güvenli dediğimiz bir yer yok. Hastane olsun, okul olsun, güvenli değil. Her gün farklı katliamlar yapılıyor. İnsanların bu katliamlara alışmaması gerekiyor."