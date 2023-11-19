Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Konya'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, İslam coğrafyasındaki zulmün sona erdirilmesi için Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Konya'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, İslam coğrafyasındaki zulmün sona erdirilmesi için Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

        Arıkan, partisinin Konya İl Başkanlığı Kasım Ayı İl Divan Toplantısı'nda İsrail'in İslam coğrafyasının bağrına bir hançer saplandığını, Filistin'e 75 yıldır zulüm uyguladığını belirtti.

        Saadet Partisinde yapılan bütün toplantıların ana gündem maddesinin "Gazze" olduğunu ifade eden Arıkan, "Bu meseleyi çözecek tek bir çare var, o da 'Milli Görüş' hareketini iktidara getirebilmektir." dedi.

        Arıkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de yaptıkları zulme İslam ülkelerinin ses çıkarmamaları konusunda tehditler savurduğunu anlattı.

        İslam ülkelerinin bu noktada bir kabahatinin olmadığını savunan Arıkan, şunları kaydetti:

        "Evin büyüğü Türkiye, bu coğrafyayı toparlaması gereken de Türkiye'dir. Geçmişte bu işi Osmanlı yaptı. Osmanlı Devletinin mirasçısı Türkiye'nin de bu işi devam ettirmesi gerekiyor. Orada 13-14 bin şehit sayısından bahsediyoruz. Bir empati yapalım, kendi çoluk çocuğumuzu orada düşünelim. İsrail askerleri, Şifa Hastanesi'ne girdi. 100 kişilik hastanede 500 yoğun bakım hastası var. Buna rağmen İsrail, 'Hastaneyi boşaltın, orayı bombalayacağız.' diyor. Bu yangını söndürebilmemiz için Meclisin ve devlet görevlilerinin harekete geçmesi gerekir. Mecliste hep haykırıyoruz, haykırmaya da devam edeceğiz."

        Arıkan, Saadet Partisi olarak Mecliste toplumun hangi sıkıntıları ve sorunları varsa gündeme taşıdıklarını, yerel seçimlerin de bu problemlerin çözümü için fırsat olduğunu belirterek, geriye kalan 130 günlük süreçte eksikliklerin tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Programda Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından yaklaşan yerel seçimler ve güncel meselelerin ele alındığı divan toplantısı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        İstanbul'da kar yağışı
        İstanbul'da kar yağışı
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Volkanik patlama tehlikesi sürüyor!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş sona erdi
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!

        Benzer Haberler

        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Seydişehir'den 5 ton çilek ihracatı yapıldı
        Seydişehir'den 5 ton çilek ihracatı yapıldı
        Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi
        Seydişehir'de fırtına çatı uçurdu, çiçek seralarına zarar verdi
        MHP Konya Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı yapıldı
        MHP Konya Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı yapıldı
        Konya'da yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının durdurulması için dün...
        Konya'da yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarının durdurulması için dün...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Konya mağara çeşitliliğiyle turizm pot...
        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Konya mağara çeşitliliğiyle turizm pot...