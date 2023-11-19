Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Konya il kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, kongreyi organize ederken omuz omuza verdiklerini ifade ederek, "Hayatımda birçok kimlik, birçok unvan taşıdım ama şu anda elimde taşıdığım Konya delegesi kimliği benim için en büyük şereftir." dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, ülke insanının geleceğinden endişe ettiğini, çiftçinin üretiminin karşılığını alamadığından şikayetçi olduğunu söyledi.

Selçuklu'nun başkentinde yaşayan Konyalıların, devletin nasıl kurulduğunu iyi bildiğini ifade eden Davutoğlu, "Bizim derdimiz iktidar olmak değil, iktidarı bu milletin hak ettiği bir devlet haline dönüştürmektir. Şu anda yüreğimiz yanıyor. Burada halkımızın dertlerini konuşuyoruz ama yüreğimizin bir yanı Gazze'de. Her gün haberlerle sarsılıyoruz. Gördüğümüz manzaralar, çocuk cesetleri... Ama bir halk, kahramanca direniyor." diye konuştu

Gazze'de ilk çatışmalar başladığında, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Grubu olarak net bir tavır aldıklarını kaydeden Davutoğlu, işgal altındaki bir milletin direnme hakkı olduğunu vurguladı.

Konya'yı Türkiye'nin merkez şehri olarak gördüğünü belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu merkez şehir daha iyi şeyleri hak ediyor. Ben bir Konya başbakanı olarak, burayı Türkiye'nin en güvenli bölgesi olduğu için savunma sanayinin merkezi yapmayı hayal ediyordum. Konya'yı bütün ulaşım hatlarının ve tarımın merkezi yapmayı hayal etmiştik. Önümüzde bir sınav var. Ben de gelip sokak sokak dolaşacağım. Hep beraber Konyalının ferasetini göreceğiz. Biz de kararlılık göstereceğiz, mücadele edeceğiz."