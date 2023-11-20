Konya'da yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Çakmak Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesisi otoparkında 31 AJD 431 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, 40 yolcu ve 3 personelin tahliye edildiği otobüsteki yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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