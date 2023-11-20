Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 29 haftalıkken 1 kilogram doğan ikizler ailesinin neşesi oldu

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da Zeliha ve İbrahim Acar çifti, erken dünyaya gelen ikizlerini, tedavilerinin ardından sağlıklı şekilde kucaklarına almanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:41 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 29 haftalıkken 1 kilogram doğan ikizler ailesinin neşesi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da Zeliha ve İbrahim Acar çifti, erken dünyaya gelen ikizlerini, tedavilerinin ardından sağlıklı şekilde kucaklarına almanın sevincini yaşıyor.

        Kentte 3,5 yıl önce hayatlarını birleştiren 30 yaşındaki Acar çifti, uygulanan tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi olacaklarını öğrendi.

        Hamileliğin 29. haftasında dünyaya gözlerini açan "Yusuf" ile "Yiğit" adı verilen 1 kilogramlık minik kardeşler, erken doğum nedeniyle bir ay boyunca kuvözde tedavi gördü.

        Sağlıklı şekilde taburcu edilen ve şimdi 7 aylık olan bebekler, çiftin en büyük mutluluğu oldu.

        - "Bizim hikayemizin sonu mutlu bitti"

        Bebekleriyle özenle ilgilenen Zeliha Acar, AA muhabirine, evliliklerinin hemen ardından çocuk sahibi olmayı çok istediklerini söyledi.

        Hamile kalamayınca doktora gittiklerini ve tüp bebek tedavisinin önerildiğini aktaran Acar, şöyle konuştu:

        "Uygulanan tedaviyle hamile kaldım. Hamileliğim çok güzel geçerken erken doğum sancılarım başladı. Erken dünyaya gelen bebeklerimi kaybetme korkusu bizi çok endişelendirdi. Çok zor günler geçirdik. Yavrularımın bana ihtiyacı olduğu için anne olarak güçlü ve ayakta kalmak zorundaydım. Bu süreci başarıyla atlattık. Çocuklarımızı sağlıklı şekilde kucağımıza aldık. Bizim gibi zor günler yaşayanlarla tecrübelerimizi paylaşıyor, yaşadığımız sıkıntıları nasıl atlattığımızı anlatıyoruz. Bizim hikayemizin sonu mutlu bitti. Allah isteyen herkese nasip etsin."

        Baba İbrahim Acar ise kendileriyle benzer durumdaki ailelere, cesaretli ve dirayetli olmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "Şu çocukları büyümüş olarak görmek tüm sıkıntılarımızı alıp götürüyor"

        Hastanenin Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Ulusoy, bebekleri sağlıklı şekilde evlerine göndermenin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar almak, bunlara vesile olabilmek bizi de çok mutlu ediyor. Aileyle biz de bu stresi yaşıyoruz. Onlarla beraber ağlayıp, onlarla beraber seviniyoruz. Şu çocukları büyümüş olarak görmek tüm sıkıntılarımızı alıp götürüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarına 10 gözaltı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarına 10 gözaltı
        Konya'da yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
        Konya'da yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
        Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Konya'da ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı
        Konya'da ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı
        Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi
        Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi