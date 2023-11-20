Konya'da 29 haftalıkken 1 kilogram doğan ikizler ailesinin neşesi oldu

SAVAŞ GÜLER - Konya'da Zeliha ve İbrahim Acar çifti, erken dünyaya gelen ikizlerini, tedavilerinin ardından sağlıklı şekilde kucaklarına almanın sevincini yaşıyor.

Kentte 3,5 yıl önce hayatlarını birleştiren 30 yaşındaki Acar çifti, uygulanan tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi olacaklarını öğrendi.

Hamileliğin 29. haftasında dünyaya gözlerini açan "Yusuf" ile "Yiğit" adı verilen 1 kilogramlık minik kardeşler, erken doğum nedeniyle bir ay boyunca kuvözde tedavi gördü.

Sağlıklı şekilde taburcu edilen ve şimdi 7 aylık olan bebekler, çiftin en büyük mutluluğu oldu.

- "Bizim hikayemizin sonu mutlu bitti"

Bebekleriyle özenle ilgilenen Zeliha Acar, AA muhabirine, evliliklerinin hemen ardından çocuk sahibi olmayı çok istediklerini söyledi.

Hamile kalamayınca doktora gittiklerini ve tüp bebek tedavisinin önerildiğini aktaran Acar, şöyle konuştu:

"Uygulanan tedaviyle hamile kaldım. Hamileliğim çok güzel geçerken erken doğum sancılarım başladı. Erken dünyaya gelen bebeklerimi kaybetme korkusu bizi çok endişelendirdi. Çok zor günler geçirdik. Yavrularımın bana ihtiyacı olduğu için anne olarak güçlü ve ayakta kalmak zorundaydım. Bu süreci başarıyla atlattık. Çocuklarımızı sağlıklı şekilde kucağımıza aldık. Bizim gibi zor günler yaşayanlarla tecrübelerimizi paylaşıyor, yaşadığımız sıkıntıları nasıl atlattığımızı anlatıyoruz. Bizim hikayemizin sonu mutlu bitti. Allah isteyen herkese nasip etsin."

Baba İbrahim Acar ise kendileriyle benzer durumdaki ailelere, cesaretli ve dirayetli olmaları tavsiyesinde bulundu.

- "Şu çocukları büyümüş olarak görmek tüm sıkıntılarımızı alıp götürüyor"

Hastanenin Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Ulusoy, bebekleri sağlıklı şekilde evlerine göndermenin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar almak, bunlara vesile olabilmek bizi de çok mutlu ediyor. Aileyle biz de bu stresi yaşıyoruz. Onlarla beraber ağlayıp, onlarla beraber seviniyoruz. Şu çocukları büyümüş olarak görmek tüm sıkıntılarımızı alıp götürüyor." ifadesini kullandı.