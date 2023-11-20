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        UCLG Başkanı Altay'a Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden tebrik mektubu

        Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Genel Müdürü Abdallah Anati, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a UCLG Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:29
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        UCLG Başkanı Altay'a Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden tebrik mektubu
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        Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Genel Müdürü Abdallah Anati, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a UCLG Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Anati, APLA adına gönderdiği tebrik mektubuna Altay'ın UCLG Başkanı olması dolayısıyla yeni görevini kutlayarak başladı.

        Altay'ın Dünya Konseyi'nde kendinden emin bir tavırla ve cesurca Filistin'i savunduğuna vurgu yapılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

        "Bu kıymetli role seçilmeniz yerel yönetimler küresel topluluğu içerisindeki bağlılığınız ve liderliğinizin bir göstergesidir. Ayrıca bu vesileyle UCLG 2023 Yıllık Toplantıları'nda Filistin ve Filistin halkı için göstermiş olduğunuz tereddütsüz destek için de en içten şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Filistin davasını ilerletme konusundaki kararlılığınızın yanı sıra Filistin konusunda küresel bir farkındalık yaratmak ve uluslararası koridorlarda Filistin'in sesini yükseltmek için gösterdiğiniz devamlı çabalarınızı çok kıymetli buluyor ve en derin şükranlarımızı sunuyoruz."

        - "Başarılarınız yalnızca Konya halkı için değil dünyanın her yerindeki yerel yönetimler için ilham kaynağı"

        Altay'ın yerel ve küresel alandaki liderliğine dikkat çekilen mektubun devamında ise şunlar kaydedildi:

        "Hem Konya Büyükşehir Belediyesi hem de UCLG Başkanlığınız dünya çapında şehirler ve yerel yönetimler arası barış, dayanışma ve iş birliği değerlerine olan güçlü bağlılığınızı yansıtmaktadır. Sizin başkanlığınızda UCLG'nin yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekme ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler ve şehir sakinlerinin refahını teşvik etmede hayati bir rol oynamaya devam edeceğine eminiz. UCLG Başkanı olarak görev sürenizde sizinle yakından çalışmayı ve iş birliği bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Başarılarınız yalnızca Konya halkı için bir gurur kaynağı olmakla kalmayıp dünyanın her yerindeki yerel yönetimler için de bir ilham kaynağıdır. Bir kez daha bu hak edilmiş onurlu göreviniz için tebriklerimizi sunar, UCLG Başkanı olarak yeni görevinizde başarılar dileriz. Saygı ve en derin selamlarımızla."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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