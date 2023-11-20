Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kulu'da evinde rahatsızlanan Battal Tümtürk (74), ambulansla Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Tümtürk'ün burada yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Tümtürk için ambulans helikopter istendi.

Tümtürk, Kulu Şehir Stadına inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

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