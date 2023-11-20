Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen 74 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kulu'da evinde rahatsızlanan Battal Tümtürk (74), ambulansla Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Tümtürk'ün burada yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Tümtürk için ambulans helikopter istendi.

        Tümtürk, Kulu Şehir Stadına inen hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
        Seydişehir'de mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
        Seydişehir'de mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
        UCLG Başkanı Altay'a Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden tebrik mektubu
        UCLG Başkanı Altay'a Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden tebrik mektubu
        Şebiarus törenleri bu yıl "Vuslat Vakti" temasıyla düzenlenecek
        Şebiarus törenleri bu yıl "Vuslat Vakti" temasıyla düzenlenecek
        Seydişehir Belediyesi'nden serası zarar gören üreticiye destek
        Seydişehir Belediyesi'nden serası zarar gören üreticiye destek
        Konya'da 29 haftalıkken 1 kilogram doğan ikizler ailesinin neşesi oldu
        Konya'da 29 haftalıkken 1 kilogram doğan ikizler ailesinin neşesi oldu