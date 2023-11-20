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        Seydişehir'de mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:35
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        Seydişehir'de mantardan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Seydişehir Taraşçı Mahallesi 156860 Sokakta yaşayan Mehmet Üzümcü (68) ve eşi Hatice Üzümcü (62) kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Mehmet Üzümcü ve eşi Hatice Üzümcü sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yedikleri mantardan zehirlendikleri düşünülen çift tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

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