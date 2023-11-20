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        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

        Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 27 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:36
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        Konyaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
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        Konyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 27 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

        Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.

        Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, aynı otelde konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurulun bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte olmak üzere ertelendiğini belirtti.

        Şehrin en büyük markalarından biri olan Konyaspor'a katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Özgökçen, kulübün kendileri ve kent için vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade etti.

        Özgökçen, taraftarın istifa söylemlerinin had safhaya ulaştığı bir noktada, sportif başarı ve başarısızlığın da etkisiyle genel kurul kararı aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Genel kurul kararı alınmadan önce de şehrimizde yönetici olabilecek arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, iş insanlarımızla görüşmelerimiz oldu. Bu, dönem içerisinde de genel kurul kararından sonra da oldu. Benim de görüşmelerim oldu, arkadaşlarımızdan bir kısmının da görüşmeleri oldu. Bugünkü olağanüstü genel kurulda biz görevimizi hemen devredip, yeni yönetimin bir an önce işe başlamasını isterdik ama bu mümkün olmadı."

        Konyaspor'un borcuna dair bilgiler veren Özgökçen, şunları söyledi:

        "Konyaspor'un ağustos ayındaki borcu 634 milyon lira olarak açıklanıyor. 'Biz bunu herkese vermeye hazırız.' diyoruz. Söylentilere inanılarak, itibar edilerek, '634 milyon lira borç yok, çok daha fazla.' diye yazılan yazılara, söylemlere itibar ediliyor. Resmi makamların, resmi mercilerin vermiş olduğu, ibra edilen beyanlara itibar etmiyoruz. Bunun hiç kimseye faydası yok. Konyaspor'un borcu 50 lira da olsa Konyaspor bizimdir, 1,5 milyon lira da olsa Konyaspor bizimdir. Korumak zorundayız. Niye başkan adaylarımız çok fazla çıkmıyor? Niye çıkmadığını kendi tecrübelerimden söylemek istiyorum. Gelirken el üstünde, baş üstünde getiriyoruz. Fakat gönderirken kişilikleri de dahil olmak üzere çok yıpratıcı, sanki oraya hizmet etmemiş, çabalamamış insanlar olarak geri gönderiyoruz. Bugün çok detaylı açıklayacaktık ama 20 milyon avro borç, bugün Konya için çok yüksek bir rakam değil. Ama insanlar bu rakamdan kaçtığı için değil, yıpranma, Konyaspor'a gönül veren insanların bu işten dolayı zedelenme korkusundan dolayı çok da fazla talipli olmadığını 2,5-3 yıl içinde gözlemledik."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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