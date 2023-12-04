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        Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri için biletlerin yüzde 70'e yakını satıldı

        ZEHRA MELEK ÇAT - Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında yapılacak sema programlarının biletleri yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:31
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        Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri için biletlerin yüzde 70'e yakını satıldı
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında yapılacak sema programlarının biletleri yoğun ilgi görüyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "www.biletinial.com" platformu üzerinden biletlerinin yüzde 70'i satılan etkinliğe ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

        2023'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Yarar, modern sahne ve salon etkinlikleri açısından, anma törenlerinin 86'ncısının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yarar, "Bu yıl Hazreti Mevlana'nın Şebiarus törenlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile müşterek yapmaktadır. Bütün bu çalışmaların koordinasyonunu Bakanlığımızın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sağlarken, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak biz de yürütme işlerini sürdürmekteyiz." dedi.

        Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerinin 7-17 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Yarar, 17 Aralık'ın Şebiarus gecesi olarak zihinlere yerleştiğini belirtti.

        Yarar, hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "11 akşam, 4 de gündüz olmak üzere sema programlarımız Mevlana Kültür Merkezi sema salonunda yapılacaktır. Sema programlarımızın giriş biletleri www.biletinial.com'da satışa sunulmuştur. Konya'ya gelecek misafirlerimiz bunu takip etmektedirler. İlgili sitede bilet bulunmaktadır. Zaman zaman biletin olmadığı gibi bir tabloyla karşılaşılsa da ertesi gün tekrar bilet satışa sunulmaktadır. Kontrollü satış da denilebilir, daha çok kitleye ulaşması açısından, bireysel katılımın daha fazla olması için böyle bir yolun doğru olduğu kanaatindeyim."

        Sema programlarını yaklaşık 40 bin kişinin izleyeceğini vurgulayan Yarar, "Şu ana kadar satışa sunulan biletlerimizin yüzde 70'ine yakını satılmış görülmektedir. İnşallah gerek yurt içinden gerek yurt dışından, ülkemizin doğusundan batısından, güneyinden, kuzeyinden, pek çok ülkeden Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerine gelen misafirlerimiz bulunmaktadır. İnşallah o günler geldiğinde o misafirlerle bu anlamlı günlerin duygusunu yaşayacağız. Avrupa'nın pek çok ülkesinden, İran başta olmak üzere, Pakistan, Hindistan, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden misafirlerimiz bulunmaktadır."

        - Etkinlik programı

        Bu yıl "Vuslat Vakti" temasıyla hazırlanan anma programı kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda, 7-17 Aralık'ta her akşam saat 20.00'de, ayrıca ek olarak hafta sonları 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta da saat 14.00'te sema programı yapılacak. Sema ayinleri öncesinde sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

        İranlı sanatçı Alireza Ghorbani de Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda 12 ve 15 Aralık'ta saat 20.00'de sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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