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        Konya'da 5 üniversite öğrencisi yediği yemekten zehirlendi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 5 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 21:17
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        Konya'da 5 üniversite öğrencisi yediği yemekten zehirlendi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 5 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Beyşehir'de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir lokantada tavuk tantuni yedi.

        Yemeğin ardından kaldıkları devlet yurduna dönen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı.

        İhbar üzerine yurda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

        Öğrenciler ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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