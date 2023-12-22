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        Konya'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:34
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        Konya'da tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.A, idaresindeki i 16 AFC 73 plakalı tır, Konya - Karapınar kara yolunun 10. kilometresinde, H.Z'nin kullandığı 06 ZNJ 70 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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