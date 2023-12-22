Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Çakır idaresindeki 42 ZN 229 plakalı otomobil, Bostandere Mahallesi Seydişehir yönü çıkışında şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobildeki Şerife Çakır, Mevlüt ile Kadriye Denizli yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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