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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:00
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        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hasan Çakır idaresindeki 42 ZN 229 plakalı otomobil, Bostandere Mahallesi Seydişehir yönü çıkışında şarampole devrildi.

        Sürücü ile otomobildeki Şerife Çakır, Mevlüt ile Kadriye Denizli yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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