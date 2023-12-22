Bozkır'da "Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi" hayata geçiyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi" protokolü imzalandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen törende, kentteki eğitim kurumlarına 6 yeni atölye kurulacağı belirtildi.

Protokol, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kazım Akyol ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci tarafından imzalandı.

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