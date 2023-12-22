Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçedeki 22 bin 122 hanenin doğal gaz kullandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçedeki 22 bin 122 hanenin doğal gaz kullandığını belirtti.

        Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz yatırımları hakkında bilgi verdi.

        İlçede 25 bin 630 haneye doğal gazın ulaştığını aktaran Bayındır, "Beyşehir'de 22 bin 122 hane doğal gaz konforu ve ekonomisini yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

        Bayındır, ilerleyen süreçte ilçe genelinde doğal gaz kullanımının daha da yaygınlaşacağını kaydetti.

        - Beyşehir'de üniversite öğrencilerine eğitim verildi

        Beyşehir'de aşçılık eğitimi alan yüksekokul öğrencilerine seminer verildi.

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen etkinliğe Uzman Fırat Erbil, konuşmacı olarak katıldı.

        Erbil, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği sunumunda, profesyonel mutfaklarda kullanılan bıçakları tanıttı, dünya mutfaklarında kullanılan bıçak çeşitlerini verimli kullanma teknikleri üzerine bilgi aktardı.

        Seminerin sonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasında ise başarı gösteren öğrencilere şef bıçağı hediye edildi.

        Etkinliğe, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

        - Beyşehir'de Gazze'ye yardım kampanyası

        Beyşehir’de Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze halkı için yardım kampanyası başlattı.

        Eşrefoğlu Mehmet Yardım Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri tarafından kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Filistin’e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi’ne teslim edildi.

        İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, yaptığı açıklamada, başlattıkları yardım kampanyasından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Güzel bir dayanışma örneği ortaya koyan öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Elektronik sigaralar astım riskini 2 kat artırıyor!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Karapınar'da kağıt atıklar ustasının elinde takı ve aksesuara dönüşüyor
        Karapınar'da kağıt atıklar ustasının elinde takı ve aksesuara dönüşüyor
        Seydişehir'de "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu sahnelendi
        Seydişehir'de "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bozkır'da "Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi" hayata geçiyor
        Bozkır'da "Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi" hayata geçiyor
        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        93 günlük yaşam savaşını kaybeden genç futbolcu defnedildi
        93 günlük yaşam savaşını kaybeden genç futbolcu defnedildi