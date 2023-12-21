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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:50 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:56
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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Muslu Nalinci idaresindeki 42 ZC 216 plakalı otomobil, Seydişehir-Taraşçı yolu Dörtyol Kavşağında Alaaddin Uzun yönetimindeki 15 KB 243 plakalı ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücü Nalinci ile araçlarda bulunan Ayşe Duru ile Havvana Uzun yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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