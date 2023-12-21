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        Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası

        Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:44
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        Konya'da cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 31 yıl 3 ay hapis cezası
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        Konya'da 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

        Yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan O.Ö, karar öncesi son sözünde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme heyeti, O.Ö'ye cinsel istismar suçlamasıyla her bir müşteki için 6 yıl 3'er ay verdiği hapis cezasını, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını lehine takdir indirim nedeni kabul ederek 5 yıl 2 ay 15'er güne düşürdü.

        Derebucak ilçesinde bir kişinin bakkal dükkanına alışverişe gelen 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına başvurulmuş, gözaltına alınan kişi, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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