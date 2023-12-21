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        Halkapınar'da Kaymakamlık Voleybol Turnuvası tamamlandı

        Halkapınar'da "Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" oynanan final maçı ile tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:20
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        Halkapınar'da Kaymakamlık Voleybol Turnuvası tamamlandı
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        Halkapınar'da "Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" oynanan final maçı ile tamamlandı.

        Halkapınar Kaymakamlığı koordinesinde başlayan, "2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası", oynanan final maçı ile tamamlandı.

        Altı takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuva, Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi.

        Turnuvayı, rakibini 3-1 yenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon olarak tamamladı.

        Turnuva sonunda ilk üçe giren takımlar kupalarını Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkalın elinden alırken turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma Halkapınar Kaymakamlığı tarafından yemek verildi.

        Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, "İlçemizde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsiyor ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bu tarz faaliyetlerin amacı, resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaş arasında birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Bu faaliyetleri ilçemizde her kesimi kapsayacak şekilde mümkün olduğunca yaygınlaştırmaya çalışacağız." dedi.

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