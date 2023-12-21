Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        6 kız çocuğa istismar sanığı bakkala iyi hal indirimli 31 yıl hapis

        KONYA'da bakkalişleten Osman Ö., (55), yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi ile toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 kız çocuğa istismar sanığı bakkala iyi hal indirimli 31 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da bakkalişleten Osman Ö., (55), yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi ile toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

        Beyşehir ilçesinde bakkal işleten Osman Ö., geçen şubat ayında iddiaya göre bakkala alışveriş yapmaya gelen yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 kız çocuğuna, farklı zamanlarda cinsel tacizde bulundu. Çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.´nün kendilerini sıkıştırıp öpmeye çalıştıklarını, elle tacizde bulunduğunu, kucağına oturtarak sarıldığını ailelerine bildirdi. Aileler, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı´na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Osman Ö., gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı.

        DÜKKANINA GELEN ÇOCUKLARI TACİZ ETMİŞ  

        Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Osman Ö. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunun mahallelerindeki bakkalı işleten Osman Ö.´nün dükkanına gittiği ve burada çocukları sıkıştırıp öpmeye çalıştığı, kucağına oturtarak sarıldığı, farklı tarihlerde birden fazla bu eylemi yaptığı, mağdurların Çocuk İzleme Merkezi´nde alınan ifadelerinin de tutarlı, ciddi ve inandırıcı olduğu anlaşıldığından `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan yargılanması talep edildi. 

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanan  ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö.,  savunmasında, ''Suçlamaları reddediyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

        31 YIL 3 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

        Mahkeme heyeti,  çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti. Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet,  cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme, Osman Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza  6 yıl 3'er aya çıkartıldı. Osman Ö.'nün duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu

        Benzer Haberler

        UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA Yıllık İ...
        UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA Yıllık İ...
        Konya'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Konya'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklan...
        Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklan...
        Konya'da cinsel istismar sanığına 18,5 yıl hapis
        Konya'da cinsel istismar sanığına 18,5 yıl hapis
        Konya'da "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" çalıştayı yapıldı
        Konya'da "İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği" çalıştayı yapıldı
        Konya'da 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı
        Konya'da 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı