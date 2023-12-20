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        Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:17
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        Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğuş Mahallesi'nde iki gün önce husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkması ve bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.

        Polis, olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlılardan Volkan D. ile Mehmet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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