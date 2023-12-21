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        93 günlük yaşam savaşını kaybeden genç futbolcu defnedildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda gördüğü 93 günlük tedavinin ardından hayatını kaybeden Süleyman Ünsal, memleketi Hüyük'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:21
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        93 günlük yaşam savaşını kaybeden genç futbolcu defnedildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda gördüğü 93 günlük tedavinin ardından hayatını kaybeden Süleyman Ünsal, memleketi Hüyük'te toprağa verildi.

        Ünsal için İmren Mahallesinde tören düzenlendi.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ünsal'ın cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

        Törene Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Karatay Belediyesi ve Hüyük Belediyesi'nden çok sayıda personel, belediye meclis üyeleri, sporcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Karatay Belediyespor oyuncusu Süleyman Ünsal,19 Eylül'de Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 3 ay tedavi görmüştü.

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