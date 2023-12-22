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        Karapınar'da kağıt atıklar ustasının elinde takı ve aksesuara dönüşüyor

        Karapınar'da yaşayan El Sanatları Öğretmeni Akile Yazar ile öğrencileri, atık kağıt malzemeleri kolye, küpe ve süs eşyaları haline getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:49
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        Karapınar'da kağıt atıklar ustasının elinde takı ve aksesuara dönüşüyor
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        Karapınar'da yaşayan El Sanatları Öğretmeni Akile Yazar ile öğrencileri, atık kağıt malzemeleri kolye, küpe ve süs eşyaları haline getiriyor.

        Aile ve Sanat Merkezi (ASEM) binasında öğrencileriyle beraber ürünleri işleyen Yazar, kağıt malzemelerden çok sayıda takı ve aksesuarlar üretti.

        Atık kumaşlardan yapılan ürünler de ilgi çekiyor.

        - "Geri dönüşümle her şey değerlendirilebilir"

        Yazar, AA muhabirine, atık kağıtları birçok işlemden geçirerek takı ve aksesuara dönüştüğünü söyledi.

        Geri dönüşümde el emeğine dikkat çeken Yazar, "Geçen dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmış bir yarışmada geri dönüşüm dalında kolyemiz ödül aldı. Bu kolyenin yapım aşamalarında eski kullanılmayan kataloglar kullandık. Hiçbir şey çöp değildir. Geri dönüşümle her şey değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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