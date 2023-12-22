Beyşehir'de balık işleme tesisleri denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tatlı su ve deniz ürünü işleyen balık işleme tesislerinde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Denetimlerde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmiş olup ilgili kanun kapsamında gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.