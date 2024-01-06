Konya'da şehitler ve Filistin için meşaleli yürüyüş düzenlendi Konya'da toplanan bir grup meşaleli yürüyüş yaparak terör örgütü PKK ile İsrail'i protesto etti.

Konya'da toplanan bir grup meşaleli yürüyüş yaparak terör örgütü PKK ile İsrail'i protesto etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesince organize edilen program kapsamında Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, daha sonra ellerindeki meşalelerle Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.

Konya Genç İHH Başkanı Abdullah Diken, burada grup adına yaptığı açıklamada, terör saldırılarında şehit olan askerler ve İsrail'in terörüne karşı direnen Gazze halkı için toplandıklarını söyledi.

Protesto, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.