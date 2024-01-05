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        Konya'da vatandaşlar, buldukları para ve cüzdanı zabıtaya teslim etti

        Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 kişi, ATM'de unutulan bir miktar para ile yolda bulunan cüzdanı zabıta ekiplerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:18
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        Konya'da vatandaşlar, buldukları para ve cüzdanı zabıtaya teslim etti
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 kişi, ATM'de unutulan bir miktar para ile yolda bulunan cüzdanı zabıta ekiplerine ulaştırdı.

        Olcay Önal, Konya Caddesi'ndeki bir ATM'ye gittiğinde haznesinde sıkışmış 2 bin 400 lira para olduğunu fark etti.

        Erhan Beleoğlu da çarşıda merkezinde içinde 1040 lira olan bir cüzdan buldu.

        Önal ile Beleoğlu, buldukları para ile cüzdanı Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

        Zabıta Müdürü Şamil Musa Akyıl, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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