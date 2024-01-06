Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karatay Belediyespor Kulübü 12 branşta 922 sporcu yetiştiriyor

        Karatay Belediyespor Kulübü 12 branşta 922 sporcuyla başarı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karatay Belediyespor Kulübü 12 branşta 922 sporcu yetiştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karatay Belediyespor Kulübü 12 branşta 922 sporcuyla başarı hedefliyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, uzman antrenörler eşliğinde gençleri hem Konya sporuna hem ülke sporuna hem de hayata hazırlamak adına yapılan bu faaliyetleri çok önemsediklerini belirtti.

        Göreve gelir gelmez Karatay Belediyespor Kulübünü canlandırdıklarına değinen Kılca, şunları kaydetti:

        "O günden bu yana 12 farklı branşta yüzlerce sporcumuzun geleceğe hazırlanmasına katkı sunuyoruz. Aradan geçen 5 yıla yakın bir zamanda takımlarımız ve sporcularımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılı boyunca da birçok branşta önemli başarılar elde etti. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel anlamda yetişmelerine katkı sunuyor olmak bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettikleri başarılarla yüzümüzün akı gururumuz olan tüm takımlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum."

        Karatay Belediyespor Kulübü, futbol, basketbol, voleybol, güreş, engelli güreş, masa tenisi, satranç, geleneksel okçuluk, tekvando, kick boks, atıcılık ve cimnastik alanlarında faaliyet gösteriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Konya'da yeni bitki türü tespit edildi
        Konya'da yeni bitki türü tespit edildi
        Konya'da vatandaşlar, buldukları para ve cüzdanı zabıtaya teslim etti
        Konya'da vatandaşlar, buldukları para ve cüzdanı zabıtaya teslim etti
        Karapınar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Karapınar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Konya'da "Bilinçli aile, güçlü toplum" konferansı düzenlendi
        Konya'da "Bilinçli aile, güçlü toplum" konferansı düzenlendi
        Konya'da tır devrildi 2 kişi yaralandı
        Konya'da tır devrildi 2 kişi yaralandı
        Konya'da otobüs ve tramvaylarda 102 milyon yolcu taşındı
        Konya'da otobüs ve tramvaylarda 102 milyon yolcu taşındı