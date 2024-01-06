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        Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

         Konyaspor´daGalatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:00
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        Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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         Konyaspor´daGalatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

        Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da 2 futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe 2'nci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.

        MUHTEMEL 11

        Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray maçındaki muhtemel 11'i ise şöyle: "Mehmet Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Morena, Muhammed Demir."

        DHA-Spor - Türkiye-Konya / Merkez - Salih BÜYÜKSAMANCI

        2024-01-06 17:56:41

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