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        Konya'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi öldü

        Konya'nın Yunak ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:56
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        Konya'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi öldü
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        Konya'nın Yunak ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Hüseyin E'nin (43) kullandığı küçükbaş hayvan taşıyan 20 U 2095 plakalı kamyonet, Karataş Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, devrilen kamyonetteki sürücü ile yanındaki Ömer T. (44) hayatını kaybetti. Olayda, 20 küçükbaş hayvan da öldü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol kamyonun kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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