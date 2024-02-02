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        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:33
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        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcular, antrenmanı 8'e 4 oyun ve taktik çalışmasıyla bitirdi.

        Galeri
        Galeri

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