Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kardeş katili 9 yıl sonra yakalandı

        KONYA'da, tartıştığı kardeşi Khaled Hasoun'u (34) bıçaklayarak öldürüp ülkesi Suriye'ye kaçan Ala Hasoun (47), 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalanıp, tutuklandı. 1 yıl önce sahte kimlikle Türkiye'ye tekrar geldiği anlaşılan Hasoun ifadesinde, çocukları ve yeğenleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kardeşini bıçakladığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardeş katili 9 yıl sonra yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da, tartıştığı kardeşi Khaled Hasoun'u (34) bıçaklayarak öldürüp ülkesi Suriye'ye kaçan Ala Hasoun (47), 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalanıp, tutuklandı. 1 yıl önce sahte kimlikle Türkiye'ye tekrar geldiği anlaşılan Hasoun ifadesinde, çocukları ve yeğenleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kardeşini bıçakladığını söyledi.

        Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'nde, 2 Şubat 2015'te saat 06.30 sıralarında, hareketsiz halde yerde yatan kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, adının Khaled Hasoun olduğu belirlenen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, araştırmasında Hasoun'u, ağabeyi 6 çocuk babası Ala Hasoun'un öldürdüğünü ve olayın ardından ülkesi Suriye'ye kaçtığını saptadı.

        SAHTE KİMLİKLE TÜRKİYE'YE GİRDİ

        Geçen ağustosta Konya'ya atanan İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kardeşini öldüren Hasoun'un, ülkeye tekrar gelme ihtimali üzerine, araştırılması için özel ekip kurdu. 6 kişilik özel ekip, Hasoun'un  bir yıl önce sahte kimlikle Türkiye'ye geldiğini ve Gaziantep'e yerleşip terzilik yaptığını tespit etti. Gaziantep'e giden ekip Hasoun'un iş ve ev adresiyle otomobille geliş-gidiş güzergahlarını tek tek belirledi. 30 Ocak'ta da sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan Hasoun, taşıdığı sahte kimlikteki Muhammed Yasin olduğunu ve Ala Hasoun'u tanımadığını iddia etti. Ancak Konya'ya getirilen Hasoun, ifadesinde kendisinin ve kardeşinin çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Khaled Hasoun ile tartıştıklarını ve bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Hasoun, dün sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!

        Benzer Haberler

        Konya'da kardeşini öldürüp yurt dışına kaçan zanlı, 9 yıl sonra Gaziantep't...
        Konya'da kardeşini öldürüp yurt dışına kaçan zanlı, 9 yıl sonra Gaziantep't...
        Astronot Gezeravcı, Konya ve Balıkesir'deki öğrencilerle telsizle görüştü:
        Astronot Gezeravcı, Konya ve Balıkesir'deki öğrencilerle telsizle görüştü:
        Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi; hastalıkları ve ölüm nedenleri...
        Selçuklu sultanlarının kemikleri incelendi; hastalıkları ve ölüm nedenleri...
        "Türkiye Selçukluları Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzim Projesi" paneli...
        "Türkiye Selçukluları Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzim Projesi" paneli...
        Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza ver...
        Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza ver...
        Ahmet Enes'in böcek ilacından ölümünde kiracı gözaltına alındı
        Ahmet Enes'in böcek ilacından ölümünde kiracı gözaltına alındı