Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza verildi Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüştüren 6 kişi ile yer temin eden şüpheliye 81 bin 851 lira ceza kesildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüştüren 6 kişi ile yer temin eden şüpheliye 81 bin 851 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Y.G'nin ahırında horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 kişiye 38 bin 555 lira, Y.G'ye ise 43 bin 296 lira ceza verildi.

Jandarma ekiplerince ahırdan alınan horozlar, Karatay Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.