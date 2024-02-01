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        Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza verildi

        Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüştüren 6 kişi ile yer temin eden şüpheliye 81 bin 851 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:42
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        Konya'da horoz dövüşüne ilişkin yakalanan 7 kişiye 81 bin 851 lira ceza verildi
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüştüren 6 kişi ile yer temin eden şüpheliye 81 bin 851 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Y.G'nin ahırında horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatıldığı ihbarını aldı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 kişiye 38 bin 555 lira, Y.G'ye ise 43 bin 296 lira ceza verildi.

        Jandarma ekiplerince ahırdan alınan horozlar, Karatay Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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