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        Eski EWF Başkanı Hasan Akkuş, CAS'taki "doping davası"nı kazandığını açıkladı:

        SAVAŞ GÜLER - Eski Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Hasan Akkuş, doping kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından açılan davayı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:23
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        Eski EWF Başkanı Hasan Akkuş, CAS'taki "doping davası"nı kazandığını açıkladı:
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        SAVAŞ GÜLER - Eski Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Hasan Akkuş, doping kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Uluslararası Test Ajansı (ITA) tarafından açılan davayı kazandı.

        2021 yılında EWF Başkanı seçilen Akkuş hakkında, 12 yıl önce İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birçok sporcuda doping çıktığı iddiaları üzerine ITA tarafından soruşturma başlatıldı.

        İddialara ilişkin hukuki süreç başlatan ve görevini devreden Akkuş, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) bu yıl 18 Ocak'ta görülen davayı kazandı.

        Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklama, davanın lehine sonuçlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        EWF Başkanı seçildikten sonra Avrupa'daki bazı uluslararası medya organlarının, 2012'deki doping olayını aleyhine bir kampanya olarak kullandığını ifade eden Akkuş, "Bu kampanyayı yine seçimlerde bana rakip olanlar da geniş anlamda kullandı. Ancak o yıl doping kullanan sporcular, federasyon tarafından cezalandırıldı. Türkiye Halter Federasyonu bu süreçte doğru işlemleri yaptı. O günkü kurallara göre doping kullanan sporcular 2 yıl süreyle cezalandırıldı." diye konuştu.

        Akkuş, isminin bu şekilde karalanmasından rahatsızlık duyduğunu ve hukuki yollara başvurduğunu anlattı.

        Hakkındaki ithamların gerçeği yansıtmadığının gün yüzüne çıktığını belirten Akkuş, "Doping nedeniyle 2 yıl cezalandırılan bu sporcular, o dönemde uluslararası federasyona bildirilmemiş. Dolayısıyla bu sporcuların gizlendiği gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Ancak dünyanın herhangi bir yerinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) akredite laboratuvarı tarafından yapılan analizlerin hiçbirini gizlemek mümkün değildir. Bunu hepimiz biliriz." ifadelerini kullandı.

        - "Pozisyonuma geri dönmek için gerekli girişimlere başlayacağım"

        Hasan Akkuş, uluslararası bir davanın 2,5 yıl sürmesinin çok yıpratıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "CAS'ın en yüksek mahkemesi, benim haklılığımı ve masumiyetimi kanıtladı. 2012'de yaşanan doping olaylarında sporcuların cezalandırıldığı, benim de bunun üzerini örtmek gibi bir niyetimin olmadığı anlaşıldı. Süreç lehime bitti. Davayı kazanmamla Türkiye Halter Federasyonuna uygulanacak 400 bin dolar para cezası ve 4 yıl müsabakalardan men cezası yaptırımları da düşmüş oldu. Şu anda kutlama aşamasındayım. Bundan sonraki süreçte gerekli kişilere ve kurumlara tazminat davaları açacağım. Bu süreçten sonra da pozisyonuma geri dönmek için gerekli girişimlere başlayacağım. Türkiye'yi uluslararası pozisyonlarda temsil edebilmenin ve dünya halterine katkı sağlamanın yollarını arayacağız."

        Akkuş, 2012'de İsrail'de düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 5 Türk sporcunun dopingli çıktığını açıklayarak, 2013'te başkanlığını yaptığı Türkiye Halter Federasyonundan yönetim kuruluyla istifa etmişti.

        Uluslararası Test Ajansı (ITA) ise 2021 yılında Akkuş hakkında, 2012'de doping testlerinde kurallara uyulmadığı, dopingle mücadelenin sekteye uğradığı ve belgelerin saklandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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