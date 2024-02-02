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        Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Çelebi'nin acı kaybı

        MEVLANA'nın 22'nci kuşaktan torunu, aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili olan Esin Çelebi Bayru´nun vefat eden annesi Fatma Güzide Çelebi (97), Konya´da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:10
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        Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Çelebi'nin acı kaybı
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        MEVLANA'nın 22'nci kuşaktan torunu, aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili olan Esin Çelebi Bayru´nun vefat eden annesi Fatma Güzide Çelebi (97), Konya´da toprağa verildi.

        Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru´nun annesi Fatma Güzide Çelebi, İstanbul´daki evinde salı günü hayatını kaybetti. Çelebi için ilk tören dün Teşvikiye Camii´nde düzenlendi. Cenazesi Konya´ya getirilen Çelebi için bugün Sultan Selim Camii´nde tören yapıldı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol üyeleri ile Çelebi´nin ailesi ve akrabaları katıldı. Esin Çelebi Bayru, Mevlana Meydanı´nda taziyeleri kabul etti. Fatma Güzide Çelebi'nin cenazesi kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı´nda toprağa verildi.

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