Kulu'da müştemilatta çıkan yangını söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evin bitişiğindeki müştemilatta çıkan yangın hasara yol açtı.
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evin bitişiğindeki müştemilatta çıkan yangın hasara yol açtı.
Mehmet T'nin Yeni Mahalle'de kiracı olarak oturduğu müstakil evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerin olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın eve sıçramadan söndürüldü.
Hasara neden olan yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.