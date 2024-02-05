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        Kulu'da müştemilatta çıkan yangını söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evin bitişiğindeki müştemilatta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:17
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        Kulu'da müştemilatta çıkan yangını söndürüldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evin bitişiğindeki müştemilatta çıkan yangın hasara yol açtı.

        Mehmet T'nin Yeni Mahalle'de kiracı olarak oturduğu müstakil evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerin olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın eve sıçramadan söndürüldü.

        Hasara neden olan yangının, çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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