Konya'da 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Konya'da bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri, kaçak sigara olduğu ihbarını aldıkları kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.