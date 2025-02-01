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        Konya'da 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Konya'da bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:06
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        Konya'da 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Konya'da bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

        Polis ekipleri, kaçak sigara olduğu ihbarını aldıkları kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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