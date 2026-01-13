Habertürk
        Halkapınar'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

        Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:15
        Halkapınar'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
        Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Pazartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek dağ mahallelerinde 50 santimetreye ulaştı.

        Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının 7 iş makinesiyle yapıldığını söyledi.

        Kar kalınlığının ilçe merkezinde 40 santimetreyi aştığını belirten Vardar, "Dağ mahallelerinde 50 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil yol açma ve temizleme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

