Halkapınar'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 40 santimetreyi aştığını belirten Vardar, "Dağ mahallelerinde 50 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil yol açma ve temizleme çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, yaptığı açıklamada, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının 7 iş makinesiyle yapıldığını söyledi.

