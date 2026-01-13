Habertürk
        Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:22
        
        

        Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonuna hava almak için çıkan E.E.D. (15), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.D, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

