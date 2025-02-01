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        Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:25
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        Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        B.G. idaresindeki 07 AOU 268 plakalı kamyonet Cankurtaran Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü B.G. kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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