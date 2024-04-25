Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralanan Ümit Kılınç'ın (36) Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kılınç'ı otomobille hastaneye bıraktıktan sonra kaçan kişinin, Osman Y. (29) olduğunu tespit etti.
Şüpheli, Karadiğin Mahallesi'ne doğru kaçarken gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen Osman Y'nin, otomobilde alkol aldığı Kılınç'ı çıkan tartışma sonucu silahla vurduktan sonra hastaneye bırakıp kaçtığı öğrenildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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