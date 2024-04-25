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        Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:42
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        Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Konya'da arkadaşını silahla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralanan Ümit Kılınç'ın (36) Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Polis, müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kılınç'ı otomobille hastaneye bıraktıktan sonra kaçan kişinin, Osman Y. (29) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, Karadiğin Mahallesi'ne doğru kaçarken gözaltına aldı.

        Emniyet müdürlüğüne götürülen Osman Y'nin, otomobilde alkol aldığı Kılınç'ı çıkan tartışma sonucu silahla vurduktan sonra hastaneye bırakıp kaçtığı öğrenildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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