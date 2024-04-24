Ereğli'de güvenlik toplantısı düzenlendi

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla, Ereğli ilçesinde, huzurun ve düzenin muhafazasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği güvenlik toplantısı yapıldı.

Ereğli Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Özkan, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, aranan şahıslara yönelik çalışmalar, düzensiz göçle mücadele ve terör örgütlerine yönelik mücadele başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Özkan, Ereğli’de yılın ilk 4 ayında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 163 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 20 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Kanunların verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Özkan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 esaslı özverili bir çalışma mevcut. 'Huzur şehri Konya' hedefimizin tahakkuku için Ereğli ilçemizde yapılan çalışmaları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde de etkin mücadelenin tüm unsurlarıyla devam edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.