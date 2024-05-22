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        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

        Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, üçüngü gününde etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:42
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        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor
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        Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, üçüngü gününde etkinliklerle devam etti.

        Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Erzurum Devlet Tiyatrosu "Yeşilçam" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

        Uğur Saatçi'nin yazdığı, Ayşe Pınar Aras'ın yönettiği oyun, seyirciden büyük beğeni topladı.

        Festival kapsamında Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tataristan ekibi dans gösterisi sundu.

        Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Brezilyalı tiyatro ekibi, "Laia ve Hayal Gücünün Uçuşu" isimli kukla gösterisini sergiledi.

        Festival yarın saat 13.00 ve 15.00'te Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde Brezilyalı tiyatro ekibinin kukla gösterisi, 18.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde KKTC ekibinin "Grönholm Metodu" oyunu, 20.00'de Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tataristan ekibinin dans gösterisi, 20.30'da da Konya Açık Hava Sahnesi'nde Ankara Devlet Tiyatrosunun "Annapurna" oyunuyla sürecek.

        Festival 30 Mayıs'ta sona erecek.

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