16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, üçüngü gününde etkinliklerle devam etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.05.2024 - 21:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:42 facebook

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