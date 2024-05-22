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        Konya'da ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı

        ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:41
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        Konya'da ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı
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        ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın açılış töreninde, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konyalı firmaların, Türkiye'nin asansör ve asansör aksamı ihracı hedeflerinin gerçekleşmesi için gayret gösterdiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Sektör üretiminin ve ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Konya’dan yapılmaktadır. Bu rakamı önemli bulduğumuzu ifade ederek, Konyalı firmalarımızı tebrik ediyorum. Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’nın gelecekte dünya çapında sayılı fuarlar arasına girmesi için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Sektör temsilcisi dernek ve firmalarımızın da bu fuara sahip çıkarak, bu hedef için katkı sağlayacaklarına inanıyoruz."

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de fuarın sektör için önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Fuarda 200'e yakın firmamız stant açmış durumda. Çin, Brezilya, Almanya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerden de katılımcılar var. Sektördeki 500 milyon dolara yakın ihracatın yarısına yakını şehrimizden yapılıyor. İnşallah bu fuarda sağlanacak yeni işbirlikleriyle birlikte bu rakamlar daha yukarılara çıkacak. Konya Sanayi Odası olarak biz de fuarlara destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        Fuarda, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine kadar dikey ulaşım teknolojileri ile yürüyen merdiven ve yollara ilişkin yenilikler sergilenecek.

        Fuar, 25 Mayıs'a kadar açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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