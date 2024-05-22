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        Seydişehir'de "Kadester Mahmut Esat Efendi" anıldı

        Seydişehir'de Tapu Kadastro Haftası nedeniyle "Kadester Mahmud Esad Efendi" anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:38
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        Seydişehir'de "Kadester Mahmut Esat Efendi" anıldı
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        Seydişehir'de Tapu Kadastro Haftası nedeniyle "Kadester Mahmud Esad Efendi" anıldı.

        İlçe Tapu Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde bulunan Mahmut Esat Efendi anıtı önüne çelenk bırakıldı.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde "Mahmud Esad Şeydişehri'nin Hayatı, İlmi, Kişiliği, Devlet Adamlığı ve Eserleri" konulu panel düzenlendi.

        Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, programda, "Kadester Mahmud Esad Efendi'nin miras bıraktığı tapu ve kadastro uygulamaları günümüzde halen daha kullanılmaktadır. Mahmud Esad Efendinin sanattan tarihe, kadastrodan dini ilimlere kadar büyük bir ilim adamı olması övgüye şayandır."ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da Osmanlı Devleti'nin tapu ve kadastro mevzuatını yenileştirmek için 1910 ve 1911 yıllarında altı kanunun çıkarılmasında öncülük ettiğini ifade etti.

        Panele, Bakkal ve Ustaoğlu'nun yanı sıra Tapu ve Kadastro Müdürü Muttalip Camcı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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