Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız okula annesiyle gitmeye başladı

SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki gün önce sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan lise öğrencisi, yaşadığı korku nedeniyle okula annesiyle gitmeye başladı.

Kızılcalar Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, 20 Mayıs günü okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla evlerinin yanındaki parkta bir süre oturdu.

Sarıkaya, parktaki yaklaşık 20 sahipsiz köpeği görünce korkarak evine gitmek istedi.

Ayağa kalkınca bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan Sarıkaya, vatandaşların da yardımıyla yaralanmaktan kurtuldu.

Yaşadığı korku ve travmayı ailesinin desteğiyle atlatmaya çalışan Sarıkaya, AA muhabirine, köpeklerin bir anda kendisine saldırdığını söyledi.

Yanındaki okul çantasıyla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığını aktaran Sarıkaya, "Hem parkta hem de eve kaçmaya çalışırken iki kez saldırıya uğradım. Kaçmaya çalışırken parktaki ağaçlara da takılınca beni orada tutacaklar diye düşündüm." dedi.

Sarıkaya, yavaş yavaş kendini geriye atarak köpeklerden uzaklaşmaya çalıştığını, bu sırada olayı görenlerin de kendisine yardım ettiğini belirtti.