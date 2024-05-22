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        Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi

        KONYA'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:00
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        Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
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        KONYA'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu.

        Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresindeki Kısıkyayla Köprüsü yanında, dün saat 19.00 sıralarında obruk oluştu. Obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu. İhbarla bölgeye DSİ ekipleri gönderildi. Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesilirken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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