Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda "Bir Bilene Sor" kariyer günleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Yüksekokul Müdürü Naim Çağlar Diri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Önal, "İnsanın kendisine, ailesine ve topluma sorumlulukları olduğunu unutmamalısınız. Hayatınızda dokunacak birileri mutlaka olacaktır. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız, en iyisi olun. Azimli ve kararlı olun." dedi.