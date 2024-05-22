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        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda "Bir Bilene Sor" kariyer günleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:21
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        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
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        Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda "Bir Bilene Sor" kariyer günleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Yüksekokul Müdürü Naim Çağlar Diri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Önal, "İnsanın kendisine, ailesine ve topluma sorumlulukları olduğunu unutmamalısınız. Hayatınızda dokunacak birileri mutlaka olacaktır. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız, en iyisi olun. Azimli ve kararlı olun." dedi.

        Program sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

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